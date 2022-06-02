التربية تعلن التوصل إلى "خيوط" المتورطين بتسريب أسئلة الامتحانات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "هناك تحقيقات عاجلة منذ ساعات الفجر الأولى داخل وزارة التربية بمشاركة جهات أمنية تعمل على التحقيق في هذا العمل الخطير"، كاشفة عن "التوصل الى خيوط بعض المتورطين الذين تعمدوا على تسريب الاسئلة لغايات رخيصة ودنيئة".وأضافت الوزارة، أنها "ستقوم بعرض الفاعل أمام القضاء لينال جزاءه العادل بأشد العقوبات التي يستحقها جراء فعله الآثم"، لافتة الى انها "ستبقى حريصة دوماً على مجهود الطلبة الدراسي".