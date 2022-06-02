مطالبات نيابية بإجراء "هزة إدارية" لأركان البيت التربوي بعد فضيحة تسريب الأسئلة

السومرية نيوز- بغداد

طالبت عضو مجلس النواب، نورس العيسى، اليوم الخميس، بما سمتها بـ "هزة إدارية عميقة"، لأركان البيت التربوي، وذلك بعد تسريب أسئلة امتحانات الثالث متوسط.







وشددت على أن "التربية مطالبة بإجراءات حقيقية عاجلة وحازمة تحفظ ما تبقى من تاريخنا التربوي المشرّف". وكتبت العيسى تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، وجاء فيها: "لا بديل عن هزة إدارية عميقة لأركان البيت التربوي تزيل عنه كل لوَثٍ باع ضميره وخان شرف مهنته، وتعيد الثقة للطلبة أنفسهم، ولأولياء أمورهم بأن معايير الإنصاف والعدالة ما زالت قائمة".وشددت على أن "التربية مطالبة بإجراءات حقيقية عاجلة وحازمة تحفظ ما تبقى من تاريخنا التربوي المشرّف".





وأضاف الموسوي في تغريدة له، أن "وزارة التربية تحتاج إلى إعادة تأهيل وهيكلية لأنها تسير بلا تخطيط وبلا رؤية، وتسبب ذلك بانحدار كبير لأداء هذه الوزارة التي ترّبي أجيالاً ستكون في المستقبل القريب بموقع المسؤولية بقيادة المجتمع". من جهته، قال النائب أحمد الموسوي: "يبدو أن ظاهرة تسريب الأسئلة لا تنتهي في وزارة التربية، من المسؤول ومن هو ذلك الفاسد المفسد، الذي قام بتسريب الأسئلة، وهل ستمر هذه المصيبة كساباقتها من دون عقاب، ورادع يؤدب المتلاعبين بهذه الوزارة وسمعة البلد، ووفق القانون".وأضاف الموسوي في تغريدة له، أن "وزارة التربية تحتاج إلى إعادة تأهيل وهيكلية لأنها تسير بلا تخطيط وبلا رؤية، وتسبب ذلك بانحدار كبير لأداء هذه الوزارة التي ترّبي أجيالاً ستكون في المستقبل القريب بموقع المسؤولية بقيادة المجتمع".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب عدد من المواطنين والمراقبين، بإقالة وزير التربية، علي الدليمي، بعد فضيحة تسريب أسئلة امتحانات الثالث متوسط، وتسببها بتأجيل الامتحانات بشكل عام إلى إشعار آخر.



وأطلق عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ومدونين، حملات تطالب بإقالة الدليمي، بسبب تسريب الأسئلة الذي حصل في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، مما تسببت بتأجيل امتحان الرياضيات، قبل أن تُؤجل الامتحانات جميعها إلى إشعار آخر.



