طقس الأيام الأربعة المقبلة.. ارتفاع بدرجات الحرارة يصاحبه غبار وغيوم

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم وغبار خفيف، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".وتابع أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم وغبار خفيف في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً حاراً مع بعض الغيوم، فيما سيكون صحواً حاراً في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".واشار البيان الى أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".