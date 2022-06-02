دعوة نيابية إلى جهاز الادعاء العام لتحريك شكوى بحق وزير التربية (وثيقة)

السومرية نيوز- بغداد

طالبت رئيس كتلة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، جهاز الادعاء العام بتحريك شكوى بحق وزير التربية، علي الدليمي، بعد فضيحة تسريب أسئلة امتحانات الثالث متوسط.



وذكرت عبد الواحد بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز: "بعد فضيحة تسريب الأسئلة الوزارية التي أنكرتها وزارة التربية في البداية، ثم اضطرت للاعتراف بها، أمام انتشار الأسئلة المسربة بشكل واسع قبل ساعات عديدة من موعد الامتحانات، ونظرا لفقدان الثقة في وزارة التربية ولجانها التحقيقية، ندعو جهاز الادعاء العام إلى تحريك شكوى بحق وزير التربية ووكلاء الوزارة، وخاصة رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، ورئيس مركز الفحص ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، والمدراء العامون، والمعاونون الفنيون، ومدراء امتحانات المديريات، وكل من له علاقة بالموضوع، وسحب يد الجميع من الوظيفة، والتحفظ عليهم لحين حسم نتائج التحقيق".