النزاهة النيابية تطالب بسحب يد وزير التربية وتؤكد: متهم بالتقصير (وثيقة)

وقال السلامي في حديث للسومرية نيوز، ان "ما حصل من تسريب الاسئلة لامتحان الرياضيات هي انتكاسة تحسب على وزير التربية"، مبينا ان "النزاهة والادعاء العام مطالبين بإجراء تحقيق فوري على اعتبار ان تسريب الاسئلة عملية تشوبها شبهات فساد على اعتبار ان الاسئلة لم يتم تسريبها بشكل مجاني بل بالتاكيد تقف خلفها دوافع فساد مالي".وأضاف السلامي، أن "لدينا اجراءات تتضمن ارسال كتاب الى رئيس الحكومة لسحب يد وزير التربية، خصوصا ان الوزير متهم بالإهمال والتقصير لانه في وقت امتحانات يغادر العاصمة ويذهب الى محافظات اخرى ورغم حجم الانتكاسة اليوم لكنه لم يعد الى بغداد في لحظة اكتشاف الأمر وهو اجراء يعتبر تدمير للعملية التربوية في العراق وهو شخصية غير مناسبة والعملية التربوية في تراجع مستمر".واكد ان "لجنة النزاهة ضمن دورها الرقابي ستتابع بشكل تفصيلي هذا الملف مع الجهات التحقيقية المعنية بغية محاسبة المقصرين وردع مثل هكذا اخفاقات لا يمكن السكوت او التغاضي عنها".