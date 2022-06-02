نقابة الصحفيين العراقيين: سنتخذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يتجاوز اويستهدف القضاء

استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الخميس، الاساءة لمجلس القضاء الاعلى ورئيسه فائق زيدان، فيما أكدت انها" ستتخذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يتجاوز اويستهدف القضاء في العراق.

وقالت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، "نستنكر ما تقوم به بعض وسائل الاعلام والبعض من الاعلاميين عبر التناول الاعلامي في الاساءة او استهداف مجلس القضاء الاعلى ورئيسه الذي يؤكد دائما عن دعمه لحرية الرأي والتعبير ويحرص على معاملة الاعلاميين معاملة تنسجم مع طبيعة عملهم".

واضافت ان "البعض الذي يستهدف القضاء العراقي ورموزه لا يعبر عن وجهة نظر الصحفيين والاعلاميين الذين يقدرون عاليا مواقف مجلس القضاء الاعلى ورئيسه تجاههم الذي وقف في اكثر من مناسبة لصالح الصحفيين والاعلاميين".

وتابعت، "نؤكد من جديد ان القضاء الاعلى يجب ان يحظى من الجميع بالتقدير والاحترام بأعتباره الملاذ الحقيقي للوطن والمواطن وسوف لن تتهاون النقابة مع كل من يحاول الاساءة المقصودة للوطن من خلال استهداف مجلس القضاء الاعلى ورئيسه الذي يقف دائما مع المظلومين والمحرومين وانها ستتخذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يتجاوز او يستهدف القضاء في العراق".