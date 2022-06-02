الزاملي يوجه لجنة التربية باستدعاء المسؤولين المعنيين لكشف ملابسات تسريب الاسئلة

السومرية نيوز – بغداد

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب "حاكم الزاملي"، اليوم الخميس، لجنة التربية النيابية باستضافة وزير التربية واللجنة الدائمة للامتحانات، والجهات المعنية، بشكل عاجل للوقوف على ملابسات موضوع تكرار تسريب اسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط على مواقع التواصل الاجتماعي.



ودعا الزاملي، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للجنة التربية النيابية، الى تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة تضم (لجنة التربية، والنزاهة، واللجان المختصة) لكشف الجهات التي تقف وراء تسريب اسئلة الامتحانات واخرها فجر اليوم والمتعلقة بمادة الرياضيات، وانزال اقصى العقوبات بحق المتورطين بهذا العمل، وضمان عدم تكرار هذه السابقة "الخطيرة " في المراحل الدراسية الاخرى واهم قطاع يراهن عليه البلد لإنشاء اجيال قادرة على بناء الوطن".

وحذر النائب الأول، من مساعي و أيادٍ خبيثة تسعى لتدمير سمعة المؤسسة التربوية والتعليمية في البلاد، وتهدف لتدمير مستقبل الأجيال، مؤكدًا إن "وزارة التربية هي احدى اهم المؤسسات التي تتطلب تكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية لكشف الفاسدين فيها، والارتقاء بعملها واداء الدوائر التابعة لها".