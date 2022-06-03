تفاصيل هزة أرضية ضربت محافظة عراقية

وبين التقرير الذي ورد لـ السومرية نيوز، أن "الهزةالأرضية سجلت في تمام الساعة 11:27:18 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة في ناحية زمار من محافظة نينوى".وأضاف أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".ودعت الهيئة، المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".