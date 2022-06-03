النجف وتربية الكرخ الثانية.. السومرية تنشر نتائج الدور الاول للصف السادس الابتدائي

تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، نتائج مرحلة السادس الابتدائي (الدور الاول) لتربية النجف النجف الاشرف والكرخ الثانية للعام الدراسي 2021 – 2022.

النتائج ادناه:

