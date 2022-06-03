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النجف وتربية الكرخ الثانية.. السومرية تنشر نتائج الدور الاول للصف السادس الابتدائي
محليات
2022-06-03 | 04:58
المصدر:
السومرية نيوز
487 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، نتائج مرحلة السادس الابتدائي (الدور الاول) لتربية النجف النجف الاشرف والكرخ الثانية للعام الدراسي 2021 – 2022.
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