هزة أرضية تضرب محافظة عراقية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 02:39:50 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3،2) درجة وتبعد 12 كم شمال قضاء بنجوين من محافظة السليمانية.وأضافت، "لم يتم الشعور بالهزة من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".ودعت الهيئة، "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".