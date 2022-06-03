ملاكات صيانة حي الجهاد تُستجيب لمناشدة المواطنين بعد "كارثة" احتراق المحولة

وقال مواطنون للسومرية نيوز، إن "حريقا اندلع بمحولة كهربائية كاد أن يسبب كارثة في المنطقة بعد نزول النيران لإحد منازل المدنيين".وأضافوا، أن "ملاكات الصيانة استنفرت جهودها بعد احتراق المحولة جراء تهالك المنظومة الكهربائية، حيث استجابت للمناشدات وعملت على معالجة المشكلة فضلا عن الكثير من العطلات في المحطات".وتعاني المنظومة الكهربائية في العراق، من خللاً واضحا لأسيما في فصل الصيف، ما يُثير استياء المواطنين جرّاء عدم معالجة هذا الملف رغم تعاقب العديد من الشركات عليه وصرف ملايين الدولارات في كل موسم، دون جدوى.