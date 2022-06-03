المرور تحدد ساعات العمل لإنجاز معاملات التسجيل وإصدار الإجازات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "دوام موظفيها في كافة دوائر التسجيل (المشروع الوطني) هو من الساعة ٨ صباحاً إلى الساعة ٨ مساءً؛ لاستقبال المواطنين وانجاز معاملاتهم وتبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل المركبات والدراجات ونقل ملكيتها وإصدار إجازات القيادة".وأشارت إلى "إنجاز التحسينات اللازمة على نظام التسجيل من قبل الشركة الألمانية ليستوعب العدد الأكثر من السابق حيث وصل عدد المعاملات لليومين الماضيين أكثر من ثلاثة عشر ألف معاملة".وأكدت، أن "المشروع الوطني مستمر بالعمل وتقديم أفضل الخدمات ولا يوجد توقف في النظام الخاص بتسجيل المركبات في المشروع الوطني".