ماء النجف ممتعضة من سقي أراض زراعية بمياه "الإسالة"

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بالرغم من شحة المياه في الانهر وانعدام وصول الماء لشريحة واسعة من سكنة الارياف وتكاتف جهات عديدة لإيصال الماء لهم من خلال عملية المراشنة والاليات الحوضية التابعة للمديرية في ايصال الماء لتلك المناطق ما يتطلب تظافر جهود مشتركة من الجميع لتجاوز هذه الازمة وعودة المياه للانهر بشكل تدريجي، الا ان البعض يصر على ان يهدر بهذه النعمة ويحرم اخوانه الاخرين منها".واضافت، أنه "اليوم وبعد ورود شكاوى خاصة بشح الماء في ناحية الحيرة منطقة البو السود توجهت فرقنا التابعة لمركز ماء الحيرة للتحري عن الاسباب، اذ وجد ان بعض الاهالي يقومون بسقي اراضيهم الزراعية وحدائقهم الكبيرة بمياه الاسالة مما يؤدي ذلك الى انقطاع الماء عن نهاية المنطقة وحرمان اهلها من الماء، لذلك تم التوجيه بقطع هذه الاشتراكات وتوجيه الشعبة القانونية باحالة المتجاوزين للقضاء وحسب القانون".