التربية تحسم الجدل.. هل تعتمد درجة نصف السنة للثالث المتوسط؟

وقال متحدث الوزارة، حيدر فاروق، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قنوات التليغرام على أن وزارة التربية أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء قررت الاعتماد على درجات نصف السنة أو الفصل الثاني أو السعي السنوي للصف الثالث المتوسط على أنها الدرجة النهائية للنجاح هذه محتويات كاذبة ولا صحة لها، وهدفها إرباك المجتمع والطلبة".وأضاف، أنه "سيكون هناك اجتماع للجنة الدائمة للامتحانات مطلع الأسبوع المقبل لتحديد موعد استئناف ما تبقى من الامتحانات".