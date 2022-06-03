الزاملي: شهادة الصدر شكلت منعطفاً في مسيرة التحرر من الديكتاتورية

وقال الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "شهادة المولى المقدس ونجليه الطاهرين " قدس الله اسرارهم " كانت وستبقى نهضة شاملة شكّلت منعطفاً هاماً في مسيرة التحرر من الظلم والدكتاتورية ، فهذه الشهادة العظيمة استقطبت قلوب عموم الاحرار في العالم ، لتتحول من ثورة في بلد واحد الى تجربة إنسانية ومنهجًا يسير عليه كل احرار العالم".وأضاف، ان "صرخة الحق المدوية التي اطلقها السيد الشهيد السعيد ( قدس ) ووقفتهُ الشجاعة بوجه اعتى الطغاة، الضربة القوية التي كسرت حاجز الخوف لدى المؤمنين، واحيت ضمير هذه الأمة، وحركت النفوس لمقارعة الظالمين واعوانهم ، وكانت ثورتهُ ونهضتهُ هي ثورة لاستنهاض وعي الفرد واحدثت هزّة عنيفة في المجتمعات ، سواءً في الداخل أو الخارج، وهو مكسب عظيم كفيل بإعادة الأمور إلى‏ نصابها اذا ما استثمر بالشكل الصحيح".وتابع، "كما حمل الشهيد الولي الصدر قدس على عاتقهِ مسؤولية إصلاح حال الأمة، وقدم نفسهُ قربانًا من اجل إعلاء راية الاسلام، وان روحه الطاهرة صعدت لبارئها لتبرهن من جديد انتصار الدماء على سيوف الظالمين".وأتم الزاملي، "علينا اليوم كمؤمنين بنهج آل الصدر الكرام ومقتدينَ برسالتهِ السير على خطاه والتمسك بنهجهِ الاصلاحي الصادق الذي خطهُ المولى المقدس بدمهِ ودفع روحهِ من اجله، واكمال طريق الإصلاح من اجل حياةٍ حرةٍ كريمة للعراقيين وعموم الإنسانية الرافضة للظلم، كما علينا الالتزام بتوجيهات القائد السيد المصلح مقتدى الصدر "اعزه الله"، والمضي في بناء عراق قوي ومقتدر وإنهاء كل مظاهر الظلم والقمع والفساد بكافة صوره ومسمياته والعمل على ان ينعم جميع العراقيين بالامن والامان والازدهار".