حديث جديد من التربية عن تسريب أسئلة الامتحانات

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة التربية ومنذ أن اكتشفت تسريب أسئلة الامتحانات أعطت زمام الأمور إلى الجهات الأمنية من أجل التحقيق والاستقصاء عن المتسببين بتسريب هذه الأسئلة".وأضاف، أن "التحقيقات لا زالت مستمرة وإلى الآن لم تدلي الجهات الأمنية بأي موقف حول الموضوع؛ حتى لا يربك ذلك مسار التحقيقات المتبقية".وتابع فاروق، "ماضون في وزارة التربية في العملية التربوية والتعليمية من أجل نجاح الاختبارات لذلك تم إعلان موعد استئناف الامتحانات الخاصة بالثالث المتوسط، إذ سيكون في 12 حزيران الجاري".وفي وقت سابق من اليوم، حددت وزارة التربية يوم الأحد المصادف 12 حزيران موعداً لاستئناف امتحانات الثالث المتوسط، التي أجلت بعد تسريب أسئلة امتحان مادة الرياضيات.