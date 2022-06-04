إحصائية جديدة بوفيات وإصابات الحمى النزفية في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح وزرعه على وسائل الإعلام، إن "الكوادر الصحية سجلت 136 إصابة بالحمى النزفية من ضمنها 23 حالة وفاة".

وفي حزيران 2021، أعلنت السلطات الصحية تسجيل أول وفاة بـ"الحمى النزفية" في العراق.و"الحمى النزفية" مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40 بالمئة، وفق منظمة الصحة العالمية.وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر الدواجن والمواشي، كما ينتقل بين البشر من خلال الاتصال المباشر بدم المصاب أو إفرازاته أو سوائل جسمه.وعادة ما تثير الحميات النزفية الفيروسية قلقا دوليا، إذ تتسم بظهور مفاجئ، وتكون أعراضها ألما في العضلات والمفاصل، وارتفاع درجات الحرارة، ونزيفا وصدمة جراء فقد الدم.