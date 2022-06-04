اعتقال موظفين في وزارة التربية متهمين بتسريب أسئلة الثالث المتوسط - عاجل

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتكليف من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، شرع جهاز الأمن الوطني بإجراء تحقيق شامل بخصوص تسريب الأسئلة الوزارية بالتعاون مع وزارة التربية والأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية وبإشراف من الجهات القضائية المختصة، وبعد سلسلة إجراءات تضمنت الكشف الموقعي ورفع البصمات والتحقيق مع الموظفين المعنيين باستلام وتوزيع الأسئلة لكشف الملابسات التي رافقت إجراء الامتحانات، توصلت التحقيقات إلى إدانة 3 موظفين في وزارة التربية".وأضاف البيان، أن الثلاثة المتهمين، "هم المسؤولون المباشرون عن تسريب الأسئلة فضلاً عن الاشتباه باثنين آخرين مازال التحقيق جاريا معهما".وأشار البيان إلى أن "الجهاز ألقى القبض على عدد من المروجين على منصات التواصل الإجتماعي ممن ساهموا بنشر وبيع تلك الأسئلة".