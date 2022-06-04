نفوق الأسماك في واسط.. الموارد تحدد عبر السومرية الجهة التي رمت "السموم" في المصب العام

واليوم، قال المهندس أحمد عبد الكاظم المكلف بإدارة المصب العام لـ السومرية نيوز: "بعد أن وردت لنا معلومات من قاطع المصب العام في قضاء النعمانية بالكوت بنفوق أسماك، ونحن كجهة فنية مسؤولة عن المصب العام وبحيرة الدلمج، قمنا على الفور بغلق بوابات التغذية غلقاً كاملاً، منعاً لزيادة انتشار السموم، وقمنا أيضا بغلق قناة التصريف وبهذه الخطوة فقد قمنا بعزل بحيرة الدلمج عن عمود المصب العام لكي لا تصل اليها السموم".وأضاف: "قمنا بفتح النواظم القاطعة الموجودة على عمود المصب العام بشكل كامل لكي تنزل السموم إلى عمود المصب العام، وتختلط مع المياه الموجودة في المصب العام لكي يقل تاثيرها بعد انتشارها في الماء، وبهذه الخطوة استطعنا ان نقلل تاثير السموم تماماً، وبعد التأكد من انعدام تاثيرها، عاودنا فتح بوابات بحيرة الدلمج وعادة الامور الى طبيعتها".وأكد، أن "كمية الأسماك التي نفقت نتيجة السموم قليلة جدا، ولن تؤثر على الثروة السمكية وبكمية محدودة جدا، كوننا قمنا بمعالجة الأمور بالسرعة الممكنة".وأشار إلى أنَّ "عملية تسمم الاسماك كانت من قبل بعض الصيادين، بعد رميهم مواد سامة في عمود المصب العام بين محافظات الكوت والديوانية وبابل، وكانت السموم قد رميت من جهة محافظة بابل، أي أن هنالك بعض الصيادين قاموا بعملية رمي سموم بكمية أكبر من المعتاد بغرض الصيد الجائر".وأوضح، أن "السموم انتشرت، ما ادت الى نفوق بعض الاسماك، واشرنا بأن الصيادين من جهة محافظة بابل هم من قاموا برمي السموم، وعملية متابعة هذا الحدث جارية من قبلنا وإن العملية كان الغرض منها الصيد وليست تخريبية".ومديرية الزراعة في المحافظة، أكدت لـ السومرية نيوز أيضاً، أن أعداد الاسماك التي نفقت هي من جهة الكوت وليست الديوانية.