اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة تهريب النفط في محافظتين

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، السبت، عن اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة تهريب النفط في محافظتي نينوى وكركوك.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، تمكنت مفارز قسم سيطرات شرطة نفط الشمال من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وضبط ثلاث عجلات في نينوى وكركوك".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط عجلة "صهربج" محمل بمنتوج نفطي في سيطرة "كفري" وذلك لتغير مساره السير في طرق غير مشروعه له، كما القت مفارز سيطرة "العقرب" في نينوى على متهمين إثنين وضبط عجلاتهم "شاحنة" وذلك لوجود خزانات إضافية تحوير".