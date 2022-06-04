التربية تعلن اتخاذ إجراءات فورية لضبط "تسريب الأسئلة"

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التربية، علي حميد الدليمي عقد، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً في مبنى الوزارة ضم المديرين العامين للتربية في المحافظات وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات واللجان الامتحانية الفرعية، بحضور لجنة التربية النيابية؛ لمناقشة أساليب الحماية الواجب اتخاذها في حماية الأسئلة الامتحانية".وأكد الدليمي وفق البيان "اتخاذ إجراءات فورية لضبط ومحاصرة تسريب الأسئلة"، مشدداً على التعامل الصارم مع المتورطين بعملية التسريب التي حدثت قبل أيام واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي من شأنها المحافظة على سير العملية الامتحانية بإنسيابية ويسر".ووجه الوزير بـ"إتخاذ آليات جديدة عاجلة في طريقة توزيع الاسئلة الامتحانية في المرحلة المقبلة للحفاظ على مجهود الطالب، الذي لا يمكن المساومة عليه ابداً"، مشيراً إلى "تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجهات الساندة من الأجهزة الأمنية والوزارات الأخرى لإنجاح العملية الامتحانية".وأشاد وزير التربية بحسب البيان بـ"الدور الرئيسي الذي صدر عن الجهة التشريعية في البرلمان المتمثلة بلجنة التربية النيابية ومساندتهم الفاعلة لعمل الوزارة في مواجهة مختلف التحديات وبما يحافظ على عملية تنمية الطالب وبناء أسسه العلمية الصحيحة".