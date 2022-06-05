التعليم تعلن تقدم 4 جامعات عراقية بتصنيف التايمز

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "النتائج الرسمية أظهرت تقدم الجامعة التكنولوجية وتصنيفها ضمن الفئة 251-300 وتلتها جامعات بغداد والبصرة والمستنصرية في الفئة 501+ آسيويا".وأوضح البيان، أن "تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية يعتمد منهجية في تقويم وتصنيف الجامعات تستند الى خمسة معايير تتوزع على التعليم 25% والبحث العلمي 30% والاقتباسات 30% والنظرة الدولية 7.5% ونقل المعرفة 7.5."جدير بالذكر أن الجامعات والكليات العراقية سجلت تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف (The Times) الذي تتواجد فيها حاليا أربع جامعات وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيها ست وستون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس تسع وثمانين جامعة وكلية عراقية فيما أظهر مؤشر البحث العلمي في مستوعبات النشر العالمي حصول العراق على المرتبة الخامسة والأربعين عالميا والمرتبة السادسة في الشرق الأوسط والثالثة عربيا، وفق ما جاء في البيان.