مصرع شخصين بحادث سير مروري على طريق بغداد - سامراء

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمصرع شخصين إثر حادث سير على الطريق الرابط بين بغداد وسامراء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصين لقيا مصرعهما إثر حادث سير على الطريق الرابط بين بغداد وسامراء".