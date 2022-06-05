الزاملي يؤكد تضمين تخصيصات المحاضرين والاداريين في قانون الامن الغذائي

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الزاملي ترأس اجتماعاً للجنة المالية النيابية، بحضور رئيسها حسن كريم الكعبي وكامل اعضاءها، لوضع اللمسات النهائية على مقترح قانون "الداعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية " ، والانتهاء من مناقشته لإدراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقبلة لغرض التصويت عليه".واضاف ان "الزاملي اكد ، تكييف الوضع المالي للمحاضرين والاداريين ، والاجراء وعقود الكهرباء والنفط عبر تخصيص مبلغ مالي ثابت في قانون "الأمن الغذائي"، إضافةً الى زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة ، و البطاقة التموينية ، وتخصيص اموال لاستيراد الغاز وسداد الديون بما يضمن استمرار الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال هذا الصيف ، وتضمين مبالغ البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط ، ولتنمية الاقاليم ومستحقات الفلاحين وغيرها".وواشار المكتب الى انه "في سياق متصل التقى الزاملي في مكتبه ، بوزير المالية علي عبد الامير علاوي، حيث جرى الاتفاق على اضافة فقرة في قانون الأمن الغذائي لتكييف الوضع المالي للمحاضرين والاداريين والأجور والعقود، وتخويل الوزير صلاحية اجراء مناقلة تخصيصات اخرى اذا تطلب الأمر ذلك، والتأكيد على ضرورة زيادة التنسيق بين مكتب النائب الأول والوزارة واللجنة المالية لحل المشاكل التي تعاني منها الشرائح المختلفة، وضمان وصول التخصيصات الى كافة مستحقيها.