بشأن "الأمن الغذائي".. تساؤل برلماني: أين ذهبت أموال فائض نفط كردستان؟

طرحت عضو مجلس النواب، حنان الفتلاوي، اليوم الأحد، تساؤلاً حول أسباب عدم مشاركة إقليم كردستان بأموال فائض نفطه كما المحافظات الجنوبية، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقالت الفتلاوي في تدوينة لها عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "سؤال لا يجرؤ أحد على طرحه! قانون الأمن الغذائي يشرع للتصرف بفائض اسعار النفط التي زادت، أين ذهبت أموال فائض نفط كردستان؟ ولماذا يتشارك معنا اقليم كردستان بفائض نفط الجنوب في حين يستأثر هو بأموال فائض نفطه؟".
وأضافت، "العدالة ان يكون الفائض لـ15 محافظة، هل يجرؤ احد ان يتحدث أم حط على رؤوسهم الطير".