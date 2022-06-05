بشأن "الأمن الغذائي".. تساؤل برلماني: أين ذهبت أموال فائض نفط كردستان؟

وقالت الفتلاوي في تدوينة لها عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "سؤال لا يجرؤ أحد على طرحه! قانون الأمن الغذائي يشرع للتصرف بفائض اسعار النفط التي زادت، أين ذهبت أموال فائض نفط كردستان؟ ولماذا يتشارك معنا اقليم كردستان بفائض نفط الجنوب في حين يستأثر هو بأموال فائض نفطه؟".وأضافت، "العدالة ان يكون الفائض لـ15 محافظة، هل يجرؤ احد ان يتحدث أم حط على رؤوسهم الطير".