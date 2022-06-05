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تأكيداً للسومرية.. الزاملي: عمليات تهريب منظمة للنفط بإشراف متنفذين

محليات

2022-06-05 | 12:11
تأكيداً للسومرية.. الزاملي: عمليات تهريب منظمة للنفط بإشراف متنفذين
2,860 مشاهدة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الأحد، وجود عمليات تهريب مُنظمة للنفط تحدثُ بإشراف شركات نفطية ومافيات متنفذة، فيما أشار إلى أن ابراج نقل الكهرباء تتعرض للتخريب والتفجير على يد الارهاب ، وكذلك جهات نافذة للاستفادة من عقود صيانتها.

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اجتماعًا موسعًا للّجنتي النفط والطاقة ، والامن والدفاع النيابيتين، جرى خلالها استضافة قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد وعدد من القادة والضباط في قيادة الشرطة، بحضور ممثلين عن الحراس الامنيين التابعين لشرطة النفط والطاقة".

وأكد الزاملي، خلال الاستضافة التي جرت بناءً على طلب النائب حيدر المنصوري، أن "ما مؤشر من معلومات مؤكدة هو ان عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة جدًا، تذهب لصالح مافيات، وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات عالمية نفطية لنصب معدات التهريب".

وتابع، أن "التخريب طال ايضا قطاع الكهرباء حيث تتعرض ابراج الطاقة للتفجير مرة على يد الارهاب بهدف زعزعة الاستقرار ، ومراتٍ عدة على يد جهات نافذة تسعى للحصول على عقد صيانة واعمار هذه الابراج التي يتم تخريبها، وذلك حسب المعلومات المتوفرة، مشيرًا الى ان "هذه الخروقات تطال كذلك المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك والموانئ وجميعها تحرم البلد والعراقيين من عوائد ضخمة ، ستحدث تغيير ايجابي كبير فيما لو ذهبت بالاتجاه الصحيح".

وشدد على أن "الحد من هذه الخروقات يتطلب وقفة جادة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم دعم خاص للأجهزة الامنية لتضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تهدد اقتصاد العراق، وتدمير مقدرات البلاد , ويجب ضربها مهما كانت الجهات التي تقف خلفها".

وجرى خلال الاجتماع الاستيضاح عن عدد من الملفات ومنها: "ملف منتسبي شرطة الطاقة وتحويلهم الى مدنيين ، وأيضًا الخروقات التي تحصل في بعض المناطق ، وطالبوا بتزويد لجنتي الامن والدفاع والطاقة النيابيتين بإحصائيات عن عدد الخروقات , ومنح صلاحيات اوسع لمواقع الحماية باتخاذ تدابير امنية حازمة واستئصال العناصر الفاسدة فيها".

وسلطت السومرية، أكثر من مرة، الضوء على الفساد الجاري في وزارة النفط، وكذلك ملف تهريب النفط عبر شركات وجهات متنفذة، وكان أخرها ما نشرته أمس في تقرير تلفزيوني عن فشل الوزارة في إدارة هذا القطاع الحيوي.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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