الكمارك تعلن المباشرة بآلية جديدة للحد من التزوير والتلاعب

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاحد، عن المباشرة بآلية جديدة للحد من التزوير والتلاعب في مزاد العملة.

وذكر مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي في بيان، إن "وزارة النقل ستتولى تزويد الهيئة العامة للكمارك بصحة صدور دخول البضائع عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية وبدورها تقوم الهيئة باعلام البنك المركزي العراقي".

وأضاف أن "هيئة النزاهة الاتحادية اثنت على مقترح هيئة الكمارك في محاولة للسيطرة على التلاعب في مزاد بيع العملة"، مشيراً الى أن "مكتب رئيس الوزراء اصدر اعماما بناءً على كتابي الهيئة العامة للكمارك وهيئة النزاهة الى وزير النقل للعمل بموجبه".