عمره 10 سنوات.. "طفل" يحاول الانتحار شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاحد، بمحاولة انتحار "طفل" شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طفلاً يبلغ من العمر (١٠) سنوات حاول الانتحار باسلوب الشنق داخل منزله ضمن منطقة الامين الثانية".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الطفل الى مستشفى قريب".