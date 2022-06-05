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أمين بغداد يعلن استحداث طريق يربط مدينة الصدر بالشعب

محليات

2022-06-05 | 14:24
أمين بغداد يعلن استحداث طريق يربط مدينة الصدر بالشعب
9,464 مشاهدة

أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، الاحد، عن استحداث طريق يربط مدينة الصدر بمدينة الشعب.

وذكر بيان للامانة ان "امين بغداد اطلع خلال جولة ميدانية على مشاريع اعمار وتطوير شوارع وقطاعات مدينة الصدر بحضور ممثل النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ومدير عام دائرة المشاريع ومديري عامي بلديتي الصدر الأولى والثانية ومدير عام بلدية الشعب ووجه بزيادة وتيرة العمل وسرعة انجاز مشاريع التطوير والاكساء".
 
واضاف ان "امين بغداد اطلع على سير اعمال تطوير شارع صفي الدين الحلي (المقطع الاخير) الممتد من تقاطع ميسان لغاية مدخل الحميدية بطول (١٥٠٠) م بعد انجاز أعمال التسوية الترابية وفرش الحصى الخابط وفرش طبقات الاسفلت الأساس والرابطة والمباشرة باعمال تطوير الجزرة الوسطية ورصفها بالمقرنص وتنفيذ كابات زراعية".
 
واشار الى ان "امين بغداد تابع ميدانياً اعمال استحداث طريق يبدأ من شارع مصعب بن عمير (السدة) وصولاً لشارع الضغط بحي الكوفه بطول (٢٥٠٠) م وتحقيق نسبة انجاز بلغت ٩٠٪؜ باعمال رفع وازالة كافة التجاوزات والانقاض والمخلفات لمعامل الحديد والسكراب وتحديد مسار الشارع بمحرم ٦٠م واعمال التسوية والدفن بمادة الحصى الخابط التي تسبق أعمال الاكساء".
 
كما اطلع امين بغداد وفق البيان على "اعمال تطوير شارع ابي ذر الغفاري والمباشرة باعمال اكساء الطبقة الرابطة بعد انجاز اعمال تعريض الشارع وتقليص الجزرة الوسطية من (١٠م _ ١م) لتأمين انسيابية اكبر لحركة المرور"، مضيفاً أن "امين بغداد تابع الاعمال المنفذة لتطوير شارع مصعب بن عمير (السدة) بعد توسعته من (١٠م _٢٢م) وبجانبين الذهاب والاياب وتنفيذ جزرة وسطية وكذلك متابعة اعمال وزارة الموارد المائيه لإنشاء حديقة على امتداد الشارع ضمن واجهة قطاع ٧٢".
 

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