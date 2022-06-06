النزاهة: السجن 7 سنوات لمفتش عام وزارة الصحة سابقاً

وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، "بإصدار محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحق المُفتِّش العام لوزارة الصِّحَّة سابقاً يقضي بالسجن سبع سنواتٍ؛ لإلحاقه ضرراً بالمال العام، مُوضحةً أنَّ الحكم الصادر بحق المُتَّهم جاء؛ جرَّاء تلقيه منحاً ماليَّة من دائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة بلغ مقدارها (200,000,000) مليون دينارٍ، وصرفها خلافاً للضوابط الممنوحة له".وأضافت الدائرة، أن "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بالسجن لمُدَّة (سبع سنوات)؛ استناداً الى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".وتابعت، أن " المادة 340 من قانون العقوبات تنصُّ على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".