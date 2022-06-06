التربية تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي لمحافظة ديالى

السومرية نيوز - ديالى

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي (الدور الاول) لتربية ديالى، للعام الدراسي 2021 ـ 2022.



