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العراق يعلن توقيع اتفاقية هامة مع الصين - عاجل

محليات

2022-06-06 | 05:14
العراق يعلن توقيع اتفاقية هامة مع الصين - عاجل
7,473 مشاهدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأثنين، توقيع اتفاقية مهمة مع الصين.

وقال الصحاف في حديث للسومرية نيوز، إنه "تم هذا اليوم توقيع اتفاقية لاعفاء حاملي جوازات الخدمة والجوازات الدبلوماسية والخاصة من سمات الدخول بين العراق والصين"، مبينا ان "الاتفاقية وقعت على مستوى وزارة الخارجية من قبل الوكيل الاقدم لشؤون العلاقات الثنائية بالوزارة نزار الخير الله مع سفير الصين في بغداد".

وأوضح، أن "الاتفاقية ستنتقل الى مرحلة المصادقة عليها من قبل مجلس النواب وبعد ذلك ننتقل الى المستوى الثالث وهو مستوى تبادل الإخبارات بين الجانبين استعدادا لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ".

وأضاف الصحاف، أن "توقيع هذه الاتفاقية يأتي بسياق تراكم الخطوات في المسار الاستراتيجي مع الصين وحرص الحكومة على تطوير العلاقات على كافة الصعد، بالأضافة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل المصالح المشتركة والاستراتيجية بين البلدين لاسيما في قطاعات الطاقة والصناعة والصحة والتبادل الثقافي والتعليم".

وتابع، "نأمل من هذه الاتفاقة ان تنعكس ايجابيا على مستوى تسيير دخول التجار والمستثمرين ورجال الاعمال، وكذلك ان تعزز من توسيع نقاط التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، فضلا عن تيسير التنقل والعمل والتبادل على مستوى الدبلوماسيين والكوادر الخاصة".
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