المالية ترد على كتاب الزاملي بشأن تخصيصات المحاضرين والإداريين وذوي المهن

وبينت الوزارة بحسب وثائق وردت للسومرية نيوز، أن "كلف تحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ المعدل بقرار ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ بما فيهم عقود شركات وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي".وأضافت، ان "المالية استجابت لاعادة تشغيل العقود المنتهية من الذين كانوا يعملون ضمن شركة خطوط الانابيب والمنتوجات النفطية وتعيين خريجي المعاهد النفطية ومعاهد الموانئ".