المالية ترد على كتاب الزاملي بشأن تخصيصات المحاضرين والإداريين وذوي المهن

ردت وزارة المالية، اليوم الاثنين، على كتاب للنائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بشأن تخصيصات المحاضرين والإداريين وكلف تعيينات الخريجين من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين في قانون الامن الغذائي.
وبينت الوزارة بحسب وثائق وردت للسومرية نيوز، أن "كلف تحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ المعدل بقرار ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ بما فيهم عقود شركات وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي".
وأضافت، ان "المالية استجابت لاعادة تشغيل العقود المنتهية من الذين كانوا يعملون ضمن شركة خطوط الانابيب والمنتوجات النفطية وتعيين خريجي المعاهد النفطية ومعاهد الموانئ".
وأدناه الوثائق: