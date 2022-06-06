الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من ٥ ملايين وحتى ٥٠ مليونا بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات"، لافتا إلى أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".واضاف البيان، ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".