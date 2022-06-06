نائب يعلن تقديم ملفات "فساد" الى النزاهة تخص مدير عام صحة نينوى

السومرية نيوز – نينوى

أعلن النائب عن محافظة نينوى جميل الحديدي، اليوم الاثنين، تقديم ملفات "فساد" تخص مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي الى هيئة النزاهة، فيما طالب "رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بسحب يده".



وقال الحديدي في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من نواب المحافظة، "نحن نواب محافظة نينوى نطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بسحب يد مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي والتحقيق في شبهات الفساد التي تحت ايدينا والتي تم تقديمها إلى هيئة النزاهة، فضلا عن سوء الإدارة الواضح إمام نظر الأعمى قبل البصير".

واضاف ان "ما يجري من تقصير في عمل دائرة صحة نينوى، يوجب علينا ان نقف جميعا ولا ينبغي غض النظر عن هذه المؤسسة المهمة وهي تمضي بسفينة حياة أهلنا في نينوى نحو المجهول دون ان يكون لنا اي موقف".

وتابع، "ومن هنا نحذر من مخاطر استمرار هذه الإدارة على حياة المواطنين في نينوى، وعلى الفاسدين في المحافظة ان يعلموا انها البداية وليست النهاية حتى نطهر المحافظة ومؤسساتها من وحل الفساد وقذارته".