التخطيط تحدد موعد تنفيذ تعداد السكان والمساكن في العراق

وقالت وزارة التخطيط في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها "ترأس اليوم، اجتماع الهيأة العليا للتعداد، الذي عُقد في مبنى الوزارة، وحضره النائب محمد البلداوي، ممثلا عن مجلس النواب، ورئيس هيأة الاحصاء في اقليم كردستان سيروان محمد محي، وممثل صندوق الامم المتحدة للسكان مهدي العلاق، وممثلو الوزارات والجهات ذات العلاقة، بالاضافة الى رئيس غرفة العمليات ضياء عواد، والمدير العام التنفيذي للتعداد، سمير خضير هادي".وأشار الوزير إلى أن "قرار تحديد موعد اجراء التعداد، يأتي في ظل الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الوطني، لاسيما بعد مضي نصف قرن لم يشهد فيها العراق تعدادا عاما للسكان، مبينا ان نتائج هذا التعداد ستسهم في معالجة الكثير من الاشكاليات، وفي مقدمتها توزيع الثروات بعدالة بين المحافظات".ولفت النجم إلى أن "الوزارة اكملت الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعداد، بعد عرضها على جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، مشيرا الى وجود اجماع وطني على وجوب تنفيذ التعداد، وبالتالي فان من واجبات وزير التخطيط الاعلان عن الموعد، وفقا للصلاحيات الممنوحة له".وأضاف، أن "الجانب المالي للتعداد، قد تم تأمينه بشكل كامل بعد تخصيص 120 مليار دينار ضمن الموازنة الاستثمارية، كاشفا عن تمكن ملاكات الجهاز المركزي للاحصاء من اعداد البرامج الالكترونية التي سيجري اعتمادها في تنفيذ التعداد، بعد فحصها من قبل شركة عالمية متخصصة ورصينة".وشهد اجتماع الهيأة العليا للتعداد، "مناقشة العديد من الملفات، من بينها الموافقة على استمارة التعداد، وكذلك تحديد الموعد الاولي لتنفيذه في الربع الاخير من العام المقبل".