التربية تؤجل امتحانات السادس الاعدادي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير التربية، علي حميد الدليمي، وجه اللجنة الدائمة للامتحانات بتأجيل موعد بدء امتحانات طلبة الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة الى ما بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك لمزامنة ايام الامتحانات مع العطلة المقررة لعيد الأضحى".وأضاف البيان، أن "هذا القرار سيمنح الطلبة فرصة أكبر لمراجعة المواد الدراسية وسيعطي العوائل العراقية فرصة أخرى لغرض التمتع بأيام العيد المبارك".ونوهت الوزارة إلى أنها "ستقوم بنشر الجدول الجديد لاحقاً بعد اكماله من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات العامة".