أمين بغداد يصدر توجيهاً يخص غلق المحال والفعاليات التجارية

وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم، الاثنين، بإيقاف استخدام الكتل الخرسانية (الصبات) لغلق المحال والفعاليات التجارية.

وقال مدير عام العلاقات والاعلام في الامانة محمد الربيعي في بيان، إن "أمين بغداد عمار موسى كاظم وجه جميع الدوائر البلدية بإيقاف استخدام الكتل الخرسانية (الصبات) لغلق المحال والفعاليات التجارية الممتنعين عن سداد ما بذمتهم من رسوم لحساب أمانة بغداد وكذلك المخالفات البنائية والاستعاضة عنها بإحدى الطرق القانونية النافذة".

وأضاف الربيعي أن "إجراءات الغلق بواسطة الكتل الكونكريتية تسبب تشويه المنظر الحضاري لشوارع العاصمة بغداد".