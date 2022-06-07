تنويه هام من الداخلية بشأن اصدار الجوازات

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزارة الداخلية تسعى الى تقديم الخدمات في دوائرها التخصصية سواء كانت على المستوى الأمني او الخدمي والتعامل مع الجميع بمستوى واحد وعدم التمييز بين شخص واخر".وأضافت، ان "وزارة الداخلية ومن خلال تشكيلاتها ومفاصلها تعمل وفق الانظمة والتعليمات التي نصت عليها القوانين النافذة، حيث انها جهة تنفيذية فقط في مختلف القضايا والمجالات من بينها ما يتعلق بإصدار الجوازات الاعتيادية والدبلوماسية".وتابعت الوزارة، "كما نؤكد ان مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تقوم بتنفيذ ما مشرع في القوانين بعد أن تصلها مخاطبة رسمية من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة بما يتعلق في إصدار الجوازات الدبلوماسية وغيرها من المواضيع التي تصل بشكل رسمي".