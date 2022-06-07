التربية تعلن آلية التقديم لمدارس الموهوبين للعام الدراسي المقبل (وثائق)

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هيأة رعاية الموهوبين حددت يوم الاربعاء الموافق 8 حزيران الجاري موعداً لاطلاق استمارة التقديم على مدارس الموهوبين وتستمر لغاية الـ7 من شهر تموز المقبل، على ان يراجع الطالب مدارس الموهوبين في كل من محافظة (نينوى، الانبار، بغداد، النجف الأشرف، ذي قار، ميسان، البصرة) لغرض استلام الاستمارة المخصصة للتقديم"، مضيفة "كما يحق لتلاميذ المحافظات التي لا توجد فيها مدارس موهوبين التقديم على مدارس الموهوبين المذكورة آنفاً شرط ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها من قبل الهيأة".وأوضح البيان، ان "موعد الاختبار التحريري الاول للتلاميذ سيكون يوم الاحد المصادف 24 / 7 / 2022 ، فيما نوهت هيأة رعاية الموهوبين الى عدم وجود تقديم الى تلك المدارس من الصف الثالث الى الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022 – 2023".