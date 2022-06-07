طرق بغداد – كركوك تواصل إزهاق أرواح العراقيين.. وفيات أسبوعية وحلول غائبة!

فصلاح الدين وحدها، شهدت حوادث سير مرعبة، أودت بحياة 16 مواطناً خلال أسبوع واحد، بسبب رداءة الطرق الرئيسة، التي تربط بينها وبين العاصمة بغداد جنوباً، ومع كركوك شمالاً.مراسل السومرية، أفاد بوفاة سبعة أشخاص من أسرة واحدة، يوم الخميس الماضي نتيجة حادث سير كان هو الأعنف في مدينة الشرقاط، بعدما أفجع عائلة كاملة.مراسلنا أشار إلى أن حادث الشرقاط، كان قد سبقه حادث آخر، على الطريق الرابط بين مدينتي سامراء وتكريت، وأودى بحياة مواطنين اثنين، والسبب هو التخسفات الكثيرة في الطريق التي لم تعالج منذ سنوات.وناشد عدد من سائقي المركبات، عبر السومرية، الجهات المعنية للعمل على "تحسين واقع الشارع، لأنه من الشوارع الرئيسة والدولية الرابطة بين المحافظات الجنوبية والشمالية".أما الطريق الرابط بين تكريت وكركوك، هو الآخر يعاني "من تخسفات كثيرة أدت لوفاة ثلاثة أشخاص في الأسبوع نفسه"، حسب ما قال مواطنون، إنه "متلكئ منذ عشرة أعوام، وإدارة المحافظة المقالة لم تحرّك ساكناً للحفاظ على أرواح المواطنين".