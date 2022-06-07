طرق بغداد – كركوك تواصل إزهاق أرواح العراقيين.. وفيات أسبوعية وحلول غائبة!

السومرية نيوز- بغداد
عادةً ما يضطر المسافر من بغداد إلى كركوك والمحافظات الشمالية، لقراءة الأدعية، والتمني بأن يصل سالماً مع مركبته إلى المكان الذي يقصده، بسبب رداءة الطريق، بين مكان وآخر.
فصلاح الدين وحدها، شهدت حوادث سير مرعبة، أودت بحياة 16 مواطناً خلال أسبوع واحد، بسبب رداءة الطرق الرئيسة، التي تربط بينها وبين العاصمة بغداد جنوباً، ومع كركوك شمالاً.
مراسل السومرية، أفاد بوفاة سبعة أشخاص من أسرة واحدة، يوم الخميس الماضي نتيجة حادث سير كان هو الأعنف في مدينة الشرقاط، بعدما أفجع عائلة كاملة.
مراسلنا أشار إلى أن حادث الشرقاط، كان قد سبقه حادث آخر، على الطريق الرابط بين مدينتي سامراء وتكريت، وأودى بحياة مواطنين اثنين، والسبب هو التخسفات الكثيرة في الطريق التي لم تعالج منذ سنوات.
وناشد عدد من سائقي المركبات، عبر السومرية، الجهات المعنية للعمل على "تحسين واقع الشارع، لأنه من الشوارع الرئيسة والدولية الرابطة بين المحافظات الجنوبية والشمالية".
أما الطريق الرابط بين تكريت وكركوك، هو الآخر يعاني "من تخسفات كثيرة أدت لوفاة ثلاثة أشخاص في الأسبوع نفسه"، حسب ما قال مواطنون، إنه "متلكئ منذ عشرة أعوام، وإدارة المحافظة المقالة لم تحرّك ساكناً للحفاظ على أرواح المواطنين".
وخلال العام الماضي، شهد الطريق المذكور آنفاً 230 حادث سير، راح ضحيتها العشرات من المواطنين، بسبب جعل الطريق، سايداً واحداً للذهاب والإياب.
ويقول العديد من المراقبين في المحافظة، إن "مبالغ كثيرة رُصدت لإنجاز السايد الثاني منذ العام 2013، ولكنه لم يُنجز حتى الوقت الحالي".
وشهد طريق بيجي الرئيس، هو الآخر حادث سير، أودى أيضاً بحياة شاب في مقتبل عمره، فيما شهد مدخل مدينة تكريت حادثاً آخر، خلال الاسبوع الماضي، تسبب بوفاة ثلاثة اشخاص"، وفق ما أفادت مصادر طبية.
ومع مناشدة المواطنين لتحسين واقع الطرق الرديء، تناشد دائرة المرور في صلاح الدين، المواطنين أيضاً بتقليل السرعة في الطرق الخارجية والانتباه خلال القيادة، حفاظاً على سلامة الجميع.