المرور تكشف للسومرية تفاصيل قطع سريع "محمد القاسم" وموعد افتتاحه

السومرية نيوز – بغداد

كشف مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قطع سريع "محمد القاسم" في العاصمة بغداد.



وقال اللواء اسماعيل رداً على سؤال قناة السومرية خلال المؤتمر الصحفي لخلية الاعلام الحكومي، انه "تم اختيار وقت العمل الحالي في طريق محمد القسام بسبب تعطيل المدارس والجامعات"، لافتا الى ان "مدة العمل قلصت الى 22 يوماً".

واضاف انه "تم منع سير مركبات الحمل على طريق "محمد القاسم" لما تسببه من تأخير في السير المركبات الاخرى على الطريق".

وتابع مدير المرور العامة انه "سيفتح الطريق بعد انجاره بالكامل اي خلال فترة الـ22 يوماً القادمة".