بعد تقرير السومرية.. محافظ النجف يعلن انتهاء أزمة نهر الفرات

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ النجف الأشرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " المحافظ تفقد عددا من النواظم والانهار الفرعية في قضاء المشخاب برفقة قائم مقام المشخاب عبد الخالق الميالي ومدير الموارد المائية في النجف الأشرف ومدير شعبة الموارد المائية في القضاء واطلع على مناسيب المياه فيها".واضاف ان " المحافظ بيّن انتهاء مشكلة شحة المياه التي عانى منها القضاء خلال الاسبوعين الماضيين وخصوصا المناطق الريفية فيها بعد اتخاذ عدة اجراءات بهذا الخصوص"، موضحا انه "تم معالجة الازمة بشكل طارئ بخطوات انية من خلال ارسال الحوضيات لتعود الانهر الى مستواها الطبيعي بعد اكمال دائرة الموارد المائية تنظيف مجاري الانهر من النباتات المائية المضرة".واوضح ان "المحافظ أكد ان لمشاريع مياه الشرب اولوية في عملنا وايصالها الى كافة مناطق المشخاب والان كل المجمعات المائية تعمل بشكل طبيعي وستصل مياه الاسالة الى كل المناطق"، مشيرا الى ان "مناسيب المياه في النواظم والانهر الفرعية جيدة وان مشكلة شحة المياه هي في عموم البلد بسبب قلة الامطار في فصل الشتاء الماضي وبسبب قلة المخزون المائي".وكانت السومرية نيوز نشرت تقريرا عن شح المياه في نهر المشخاب، الذي يمثل ممراً للمياه إلى المحافظات الجنوبية، أثار جفافه مخاوف الأخيرة، بعد انخفاض الإيرادات المائية صوبها، وتقليل المساحات المقررة للزراعة بسبب قلة المياه.في النجف، هناك كارثة طالت الخطط الزراعية بسبب الجفاف، بعد تخفيض المساحة المخصصة لزراعة الشلب من 212 ألف دونم إلى 6500 دونم فقط!.. ليشكّل الرقم قلقاً كبيراً لدى الكثير من المزارعين.