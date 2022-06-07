النزاهة تعلن استقدام قائممقام الموصل السابق

وأشارت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان إلى "إصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحقِّ القائممقام السابق عن تهمة عدم قيامه بإزالة التجاوز الحاصل على أحد العقارات العائدة ملكيَّتها للدولة".وأضافت الدائرة، أنَّ "أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على ملفِّ القضيَّة جاء؛ استناداً لأحكام القرار(160 /ثانياً لسنة 1983)".وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن عشر من آب الماضي عن صدور أوامر استقدام صدرت بحقِّ عددٍ من المسؤولين المحليِّين في محافظة نينوى، بينهم قائمقام قضاء الموصل؛ لوجود شبهة إهمالٍ وتقصيرٍ في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة.