قيمتها 20 مليون دولار.. مصدر يكشف عن استيلاء مسؤولين في النفط على أرض

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزير النفط ووكيله حامد الزوبعي ومدير عام الدائرة القانونية ليث الشاهر ومعاون مدير عام شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم قاموا بالاستيلاء على قطعة ارض في منطقة المنصور".وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قيمة الأرض تبلغ 20 مليون دولار وبمساحة 1700 متر مربع في احد أغلى مناطق بغداد وهي تابعة الى شركة نفط الوسط".