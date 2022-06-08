الصدر يتبرأ من 10 شخصيات يستغلون اسمه في سرقة أموال الشعب

وقال المقرب من الصدر صالح محمد العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن " الأسماء المُدرَجَة أدناه يستغلّون إسمنا آل الصدر ويستغلّون إسم الجهاد والمجاهدين في سرقة أموال الشعب بغير وجه حَقّ".وأضاف، "فأجد من المصلحة التبرّء منهم، ويُحال أمرهم إلى الجهات المُختصَّة للتعامل معهم حسب القانون".وتابع العراقي، "كما وينبغي على المُحبّين مُقاطعتهم وعدم التعامل معهم، وإذا لجأوا إلى جهات أخرى فسيثبت حقدهم، وإذا تابوا وأصلحوا فبابُنا مفتوح لهم".١: مهند محمد جابر - السيدية٢: شاكر سرحان الحسيني٣: محمود عباس علي - البصرة٤: هدير جلوب موزان - البلديات٥: وسام خريبط الفيصلاوي٦: آواب الجبوري٧: اياد جبار الجاعد - كربلاء٨: اياد حسين الجواهر - الحارثية٩: رزاق حسين نعمة - الكوت١٠: علي حيدر عبد علي - حي التراث