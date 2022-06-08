الصدر يتبرأ من 10 شخصيات يستغلون اسمه في سرقة أموال الشعب

السومرية نيوز - محليات
تبرأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، من 10 شخصيات، عازيا ذلك إلى أنهم "يستغلون اسمه في سرقة أموال الشعب بغير وجه حق".
وقال المقرب من الصدر صالح محمد العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن " الأسماء المُدرَجَة أدناه يستغلّون إسمنا آل الصدر ويستغلّون إسم الجهاد والمجاهدين في سرقة أموال الشعب بغير وجه حَقّ".
وأضاف، "فأجد من المصلحة التبرّء منهم، ويُحال أمرهم إلى الجهات المُختصَّة للتعامل معهم حسب القانون".
وتابع العراقي، "كما وينبغي على المُحبّين مُقاطعتهم وعدم التعامل معهم، وإذا لجأوا إلى جهات أخرى فسيثبت حقدهم، وإذا تابوا وأصلحوا فبابُنا مفتوح لهم".
أدناه الأسماء:
١: مهند محمد جابر - السيدية
٢: شاكر سرحان الحسيني
٣: محمود عباس علي - البصرة
٤: هدير جلوب موزان - البلديات
٥: وسام خريبط الفيصلاوي
٦: آواب الجبوري
٧: اياد جبار الجاعد - كربلاء
٨: اياد حسين الجواهر - الحارثية
٩: رزاق حسين نعمة - الكوت
١٠: علي حيدر عبد علي - حي التراث