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توثيق لحظة اختطاف طفل من قبل "متسولة" في بابل (فيديو)
محليات
2022-06-08 | 05:24
توثيق لحظة اختطاف طفل من قبل "متسولة" في بابل (فيديو)
المصدر:
السومرية نيوز
13,311 مشاهدة
اظهرت كاميرات مراقبة، حصلت عليها السومرية نيوز، لحظة اختطاف طفل من قبل إحدى المتسولات في محافظة بابل.
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اختطاف
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