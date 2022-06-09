تعرف على مراكز الجامعات العراقية في تصنيف QS العالمي

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تنافس خمس جامعات عراقية مع نظيراتها في تصنيف QS العالمي.



وقالت الوزارة، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "ألف وخمسمئة جامعة في العالم حصدت مراكز تنافسية في تصنيف (QS) العالمي الذي أعلنت نتائج نسخته الخاصة بالعام 2023".

وأضاف البيان، أن "الموقع الرسمي للتصنيف(https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023)، أظهر جامعة بغداد بالمركز (801-1000)، والجامعة المستنصرية بالمركز (1001-1200)، وجامعة الكوفة بالمركز (1001-1200)، وجامعة بابل بالمركز (1201+) وجامعة البصرة بالمركز (1201+)".

ولفت إلى أن "تصنيف Qs يعتمد في تقييم المؤسسات الجامعية على معايير السمعة الأكاديمية (40%) وأرباب العمل (10%) ونسبة الطلبة للتدريسيين (20%) والاقتباسات (20%) والتدريسيين الدوليين (5%) والطلبة الدوليين (5%)".

وتابع أن "الجامعات والكليات العراقية سجلت تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف (The Times) الذي تتواجد فيها حاليا أربع جامعات وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيها ست وستون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس تسع وثمانين جامعة وكلية عراقية".