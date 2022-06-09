لإخلاله بواجباته الوظيفية.. صدور مذكرة قبض بحق محافظ صلاح الدين المقال

وبحسب وثائق لمجلس القضاء الأعلى وردت للسومرية نيوز، "فقد خول المجلس اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة بالقبض على المتهم "عمار جبر خليل عبد الحميد الجبوري، والذي كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين سابقا".وأوضح القضاء، أن "نوع الجريمة والمادة القانونية المسندة إليه هي (طلب مبالغ مالية مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة) وفقا للمادة (القرار 160 لسنة 1983 المعدل)، واحضاره أمامنا في الحال كونه متهما في الشكوى المقامة ضده في هيئة النزاهة".وفي ذات السياق، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة قبض وتحري على المدعو "محمد ابراهيم حمد حسن الجبوري" الملقب بـ"محمد الهجف"، موضحا المتهم يعمل مقاولا وان نوع الجريمة والمادة القانونية المسندة إليه (عد الحضور امام المحكمة وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات)".