التربية تحدد المسؤول الأول عن بيع الأسئلة المسربة لامتحانات الثالث متوسط

وقال الدليمي في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي كان لها هدف واضح بإرباك الوضع العام، من خلال نشرها أخباراً عن بيع أسئلة الامتحانات".وأضاف، أن "ما جرى تداوله بشأن تسريب أسئلة مادة اللغة العربية، لم يكن صحيحاً وما جرى نشره هي أسئلة مزورة نقلت بالاعتماد على اسئلة الامتحانات التهميدية لسنوات سابقة".وأشار إلى أن "إهمال وتقصير لجنة الامتحانات الفرعية في قاطع تربية الرصافة الثانية، أدى الى تسريب الأسئلة".ولفت إلى أن "حارس البناية الموجود في المديرية، تمكن من الوصول الى مكان الاسئلة وبيعها وتسريبها".وأوضح قائلاً: "سيجري اعتماد طريقة إلكترونية آمنة لتوزيع اسئلة الامتحانات، من أجل تلافي تسريبها"، مبيناً أن "هذه الآلية ما زالت تحت الاختبار، وستُعتمد في حال إثبات كفاءتها".